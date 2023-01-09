自民進黨去年九合一選舉敗選後，外界要求行政院長蘇貞昌下台的呼聲不斷，近日更因連日宴請行政部門，被解讀是「畢業餐會」，但隨即遭否認。然而，有報導指出，本來有信心留任的蘇貞昌，也開始思考去留，而關鍵，就是造成府院一度不同調，甚至引發外界「閣揆保衛戰」批評的發6000元現金一事。

據《太報》報導，有知情者向該報表示，由於過去總統蔡英文充分授權，3年多來蘇貞昌相當自由，但在去年民進黨大敗、蔡英文辭去黨主席後，「不想讓人感受跛腳，欲重拾權威在國政上站在第一線」這點，讓蘇貞昌很有感，發現金一事，也讓他思考未來若留任，還有多少發揮空間。

報導指出，蘇揆曾在去年12月中有再發消費券的構想，蔡英文對此不置可否，但當有媒體人呼籲要發放1萬元現金時，這讓行政院承受不小壓力，因為院方雖然傾向發券，且也並非沒發現金的研議與準備，但關鍵是在蔡英文態度。

報導接著說，蔡英文在「還稅於民」一事上召開會議所得到的反應並未得分，甚至還引發批判和檢討，因為她雖然在新聞稿表示，「在財政許可範圍內，會適時研議與全民共享的可行方案」，但隨即在元旦談話提到，必須將該筆錢優先用於協助高凶險國人與產業，立刻被外界解讀為不發現金，也引發黨內立委反彈。

報導提到，除綠委何欣純、管碧玲表態，要求發放現金外，蔡英文的說法也讓綠營立委群組內的多會委員炸鍋，而行政院雖緊急將立委們的意見轉給蔡英文核心幕僚，也擬要出面澄清，但府方卻對院方擬澄清的態度一直有意見，「政院被約制無法作為，黨籍立委的反彈就繼續延燒」。

報導爆料，面對民意和黨內的強大壓力，蔡英文在發現金一事上的「堅持」讓蘇貞昌很有感，再加上更換閣揆傳聞不斷，讓他有了不如歸去的情緒，儘管他在檯面上還會繼續貫徹蔡英文的意志。報導也舉例，指出在野黨曾要求延會，在春節前處理普發現金的法源與預算，而基於集中焦點，民進黨內多數立委認為，只普發6000元的1400億現金的法源及預算最單純，但蔡英文對「完整性」很堅持，她要求要送完整的3800億如何運用的法源及預算，「蘇揆到目前也是配合，以蔡的想法為原則來處置」。

最後，報導提到，儘管蔡英文應該還是會希望蘇貞昌留任閣揆，但蘇也有「該讓黨內中生代成員，有在行政院歷練的機會」的想法。至於最後結果如何，兩人一定會有懇切討論。

但針對發6000元一事是否造成蔡蘇分裂？本月4日曾有民進黨人士告訴本報記者，稱蔡英文在元旦針對「還稅於民」一事提到「請國人理解支持」，讓外界解讀為不發現金，而該黨內人士自爆當天就問，不論媒體或黨籍立委等，大家的解讀就是不發，府方則回說，可能是總統講話相對謹慎，所以有了誤解，才會急著讓院長今天趕快出面定調，「就是要發現金」；府方強調沒有髮夾彎的問題，會造成誤解，可能府跟總統當天在講時，比較謹慎。