丹佛金塊上周末在主場對戰騎士，第四節開打不久被發現籃框歪掉，工作人員緊急架梯子修復，比賽為此中斷7分鐘。金塊總教練麥克馬龍（Michael Malone）非常不高興，後衛莫瑞（Jamal Murray）還趁機跑去觀眾席與球迷合影。據說是因為騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）多次罰球未進才把籃框打歪（罰6中0），但歸咎起來恐怕還是金塊自己的問題。
這是金塊主場短短6日之內再度出現籃框不平，前一次是過新年對戰塞爾提克，綠軍中鋒羅伯特威廉斯（Robert Williams）末節一記凶猛灌籃弄歪籃框，比賽中斷長達35分鐘。現場出動6位工作人員，最後是把籃框拆下來修，羅伯特威廉斯無辜地說：「我原本不知道，直到隊友們都開始責怪我。」
修復之後籃框竟還是歪的，那是客隊塞爾提克的籃框，綠軍傑倫布朗（Jaylen Brown）吞下敗仗之後說：「我看他們根本沒修好，浪費了我們這麼多時間。」
去年季後賽勇士對上金塊，神射手柯瑞（Stephen Curry）罰球命中率低至71%，在金塊主場罰丟了6球，隊友普爾（Jordan Poole）就開玩笑說是金塊的籃框歪了，現在看來金塊的籃框果然問題不小，也有球迷揶揄說：「金塊是不是一直在作弊啊。」
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