Hey Sam actually my patience isn’t waning. You make it sound like I’m frustrated when I’m really not. I told you over and over, my job is focused on the guys in the locker room, my job isn’t the roster. That’s the reality of that conversation. And I said what I said with the https://t.co/NocLse0dVf — LeBron James (@KingJames) January 8, 2023

《The Athletic》記者阿米克8日賽後爆出，當「小皇帝」詹姆斯被問到湖人管理階層堅持不肯放棄2027與2029年首輪選秀權補強，他竟這樣回應，「你們都知道他X的會發生什麼事，我沒必要談論這個！」沒想到才隔不到一天，詹皇馬上發推反駁自己這些說法。

因為詹姆斯在推特上寫，「實際上我耐心並未減少，你說的好像我很沮喪，但我沒有。我一次又一次告訴你們，我的工作就是關注休息室內的人，而不是球隊的陣容到底該怎樣，那就是整個採訪的真實情況，我所說的話想要表達的也就是這些。」

事實上，詹姆斯向來很會干預球隊運作與人事的謠言從未停過，像是上季找來韋斯布魯克加盟湖人，就被傳出是詹皇堅持要把他挖來，他在去年4月更曾發推，「我的職業生涯再也不能、再也不能錯過季後賽了，這真讓人心痛，好了，繼續看球賽了。」

儘管詹姆斯這段推文在去年12月就被媒體發現悄悄被刪除，卻已證明詹姆斯明顯使用不同方式去影響或干預球隊運作，如今被媒體爆出自己不滿湖人本季補強動作不夠，他卻馬上回推否認自己有在干預人事，相信明眼人都會看出到底誰在說謊了！