近來中美關係緊張，美國電腦品牌業者戴爾打算在2024年全面停止採用中國製造的晶片，陸媒最新爆料指出，戴爾已註銷其在中國多家分支機構，看來戴爾這次是來真的，趨勢恐怕已無扭轉的可能。

根據中國訊息網站「天眼查」App資料，戴爾在中國的公司成立於1997年12月，法定代表人為張耀華，註冊資本2680萬美元，DELL ASIA HOLDINGS PTE.LTD全資控股。該公司原本有20幾家分支機構，但目前已有8家被註銷或吊銷，包括戴爾（中國）有限公司杭州辦事處、戴爾（中國）有限公司成都分公司等。

日經新聞先前引述知情人士說法指出，戴爾去年底告訴供應商，目標是大幅降低使用中國製造晶片的數量，包括那些非中國晶片製造商在中國工廠生產的晶片。戴爾希望到2024年，旗下產品全面停止採用在中國製造的晶片。

戴爾過去生產很大程度上依靠中國供應鏈，市場人士分析指出，戴爾若要去找替代方案，短時間不容易解決，若造成供應不足的情況，反而對戴爾不利，導致其競爭力下降。

至於戴爾的競爭對手惠普，則傳出已開始對供應商進行調查，評估要把產線移出中國。