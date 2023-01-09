台股將在下周二（17日）封關，專家看好美通膨下滑外資轉買、政策作多、台版晶片法案過關，加上外資升評半導體股等利多匯聚，台股封關前進一步上攻，新春紅盤挑戰萬五關卡。

【1】台指期領漲台股喜迎封關

元月首周法人轉買超，周K線中止四連黑翻紅且彈上半年線，且美股上周五彈升帶動下，台指期夜盤大漲逾220點，期貨即將叩關14,600點。

【2】台塑四寶 去年Q4恐難逃虧損

台塑四寶預計10日公布去年第四季及全年自結獲利。伴隨歐美解封，台塑化去年第四季成品油煉油價差持穩回升，不過，受到原油從第三季每桶90美元高檔大幅急跌，單季價格重挫逾10美元，加上石化低迷盤整，拖累在途、庫存跌價損失攀高，不僅營運面臨連二季虧損窘境，第四季虧損包袱較第三季62億元擴大，恐破百億元。

【3】台積擴大資本支出 拚獲利加倍奉還

沒有不景氣，只有不爭氣，多家科技廠商選在景氣寒冬逆勢操作、調高2023年的資本支出，載板廠、晶圓代工廠以及網通廠均見此風，在口袋夠深的情況下，加碼2023年的資本支出，力拚成為下一波景氣回升時獲利加倍奉還的安全名單。

【4】科技廠五路並進 度景氣寒冬

科技產業歷經2022年全年淡季，目前還籠罩在庫存過高的壓力之下，科技廠商歷經景氣雲霄飛車，過去一年凍結人事、減產、打銷庫存、大砍資本支出、出脫非核心事業等五路並進的方式比氣長，靜待下一波景氣循環。

【5】美財報點火 14檔概念股帶勁

美股自本周起開啟超級財報周，並由金融股率先打頭陣，市場法人多數看淡標普500指數成分股上季度的業績表現，不過，股價提前反應利空，且市場對聯準會升息放緩的預期下，買盤逢低掃年貨，聯電（2303）、聯詠（3034）等14檔美財報概念股有望受惠。