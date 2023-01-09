蔡依林（Jolin）跨年夜連6晚小巨蛋演唱會昨日迎來最終場，用心的蔡依林不僅自己穿著百變，這次加碼舉辦粉絲變裝比賽，粉絲們也卯足全力盛裝打扮，而有一名女粉絲致敬蔡依林上次演唱會造型，胸前只有一片薄紗，只在重點部位貼上X貼紙，意外成為焦點。

這次蔡依林在演唱會上舉辦造型變裝比賽，Jolin號召粉絲一起變裝，並在演唱會上選出最佳造型的粉絲，今晚其中一位女粉模仿她上次「血紅皇后」扮相，只見她穿著薄紗情趣內衣，胸前2點僅用X型罩貼做防護，豐滿弧線全都露，性感程度不輸舞台上的偶像，連蔡依林看了笑問：「你這樣坐捷運嗎？」，意外成為吸睛焦點。

而女粉絲本人也在社群平台上寫下演唱會心得，感動直呼：「天呀！我從來沒有想過可以跟偶像同框。」，並表示自從知道有變裝大賽就認真思考要穿甚麼，她也因此想要突破過往尺度，選擇「透視裝」，不過她想起呸姐和小S在演唱會那一套，但是服裝店都沒有，「只能默默走進情趣用品」，甚至一度被店員以為需求很大，還被推薦購買潤滑劑，她受不了直接回：「我是要參加蔡依林演唱會啦！」

蔡依林上次演唱會造型。(影片來源/蔡依林 Jolin Tsai Youtube)

她坦言其實自己本身個性比較內向一點，「這種衣服我是真的放開來做自己」，所以也希望大家用「藝術」眼光來看待，希望不要被用情色的眼光看待，否則會很困擾，而最後她不負重望的被蔡依林選擇為「最佳裝扮粉絲」，直呼：「我的三十歲也太精彩了吧，果真是好彩頭！」