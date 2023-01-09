宋逸民與陳維齡所屬協會「藝起發光」風波尚未平息，雙胞胎弟弟宋達民在昨（8）日依舊照常慶祝「藝之星」教會五周年紀念活動，但是當時大批媒體在外守候始終未見到宋達民與妻子洪百榕的身影，不過身為教會前小組長的女星唐玲曝光了活動中的照片，也分享宋達民的新髮型。

唐玲昨（8）日在臉書上寫下「我罹癌之後又遇到疫情，已經很久沒有穩定實體聚會，但今天是藝之星教會五週年生日快樂party主日禮拜，我帶著感恩的心還有愛犬小白」隨文附上活動當天的大合照，另外也曝光宋逸民身穿深色花紋西裝外套，內搭白襯衫及紅領帶，髮型看來相當整齊俐落，瀏海中間更有一小部分的亮紅色挑染造型。

宋達民紅髮挑染造型曝光。（圖／唐玲臉書）

然而，昨（8）日宋達民夫妻雖未露面受訪，但身為前小組長的唐玲透露，宋達民今天看起來心情蠻好的「跟往常一樣跟大家勉勵，今天還有新的小組長案例儀式」除此之外，她提到，很感謝先前罹癌時，宋達民、洪百榕有介紹醫生給她「剛確診胃癌時，我是很害怕的，因為對醫療也不大懂，達民牧師跟師母替我禱告，找我去他們的醫生意見」。

事實上，宋達民自哥哥宋逸民出事以來，他與太太洪百榕都未曾發聲，先前更被爆出兄弟倆曾鬧不合，據悉，當時宋逸民因不滿宋達民先當上牧師，在某次禱告會上，拿著麥克風跟所有的人宣布「我再也不會來！」，更帶走部分藝人教友成立「藝起發光」協會，爆料者也透露，宋達民為此非常受傷，但另一名教友表示，兩人目前已和好。