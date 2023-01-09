巴西極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者在周日攻入該國國會、總統府與最高法院，如同兩年前美國前總統川普的支持者入侵國會大廈的戲碼重演。

巴西左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在去年大選中擊敗波索納洛。在首都安全部隊一開始遭入侵者擊破後，達席爾瓦便立即宣布啟動聯邦維安介入，這項行動將持續到1月31日。

他在記者會上痛批波索納洛，並對首都安全如此脆弱表達不滿，稱這是首都政府放任「法西斯份子」和「狂熱份子」作亂，「所有參與這起事件的人都會被找到，他們將受到懲罰」。

美國總統拜登周日譴責巴西這起暴動事件是「對民主的攻擊」，並表示他期待繼續與盧拉合作。

拜登在周日早些時候先是批評巴西發生的事「令人髮指」，之後又在推特上譴責這起對巴西民主與政權和平移交的攻擊事件，他表示，巴西的民主制度獲得美方的全力支持，巴西人民的意願絕不容許受到損害。

這起暴力事件與兩年前美國前總統川普的支持者入侵國會大廈的情況極為相似。美國參院外交關係委員會主席、參議員Bob Menendez亦在推特上譴責波索納洛魯莽且無視於民主原則，煽動這場對巴西公署的攻擊，「自1月6日以來這兩年，川普的遺毒仍在殘害我們的世界，保護民主，以及與對惡意行為者追究責任至關重要」。

波索納洛在其任期結束前48小時就飛往了美國佛州，缺席盧拉在2023年元旦的就職典禮。盧拉在宣誓就任總統後，向國會發表演說，他痛批極右翼派的前任總統波索納洛讓巴西淪為「廢墟」，並表示他誓將與巴西人民一起「重建國家」。