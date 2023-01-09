日本資深男星長谷川哲夫，過去曾在多部經典古裝大戲及電視劇中獲得演出，曾在校園劇《三年B組金八先生》（又譯：我是放牛班）中飾演「校長」一角而爆紅，之後更活躍於各大綜藝節目及舞台劇中，即使高齡84歲仍在去年登上舞台劇的舞台，在日本演藝圈中佔有相當重要的地位，但近幾年飽受內臟疾病所苦的他，卻傳出已在今年元旦時病逝，享壽84歲。

根據日本媒體《體育報知》的報導，長谷川哲夫近日傳出已在今年元旦時於家中病逝，雖家屬並未對外公開確切死因，但據了解他自從在去年開始出現內臟疾病後，曾多次進出醫院，因此很有可能與病情有關。而他的告別式將在日本時間1月10日上午9點半，由長女金谷橋惠梨擔任主禮人正式舉行。

長谷川哲夫出道多年，昔日經常演出日本古裝劇，靠著經典電視劇《水戶黃門》走紅，並在校園教育電視劇《三年B組金八先生》中飾演疼愛學生的校長一角而再度爆紅，之後即使年紀逐漸變大也經常登上綜藝節目，推出各類戲劇作品，仍不斷活躍於演藝圈當中，甚至在去年11月還推出舞台劇《草月ホールで逢いましょう！》，但沒想到過沒多久他的身體狀況就每況愈下，如今傳出病逝消息，也令不少粉絲相當震驚且難過，紛紛在相關新聞底下表示哀悼。