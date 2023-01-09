中美晶(5483)股價重新站回月線，本週四(12日)將進行除息交易，每股配發現金股利3.2元。

中美晶去年單太陽能相關營收達100億元，繳出亮眼成績；中美晶在台灣電廠安裝量已經安裝超過120MW的實績，不含國外50MW。國內電廠的安裝實績包括：宜蘭利澤/地面型/902kW、高雄岡山/屋頂型/1317kW、台南麻豆/屋頂型/3,154kW、彰化鹿港/屋頂型/450kW、高雄路竹/屋頂型/1999kW、和中美矽晶宜蘭廠總設置3502kW等。

中美晶的電池片和模組合計總產能約1GW，中美晶去年持續投入資本支出，除擴充大尺寸M10／M12產品外，也已準備好N型TOPCon產品的生產空間，未來生產是在宜蘭產區，至於要不要啟動生產，就看去年12月底以來，本波材料跌價後的需求有沒有出來，以及台灣在地本土供應鏈的支持程度。中美晶M6高效抗鹽模組產品其output為375W；M10高效抗鹽模組產品output為410W。

彭博能源財經（BloombergNEF）指出，2022年全球新增太陽能裝置量為268GW，預計2023年年裝置量將達到315GW。不僅美國以《抗通膨法案》提供稅賦優惠吸引再生能源業者增加投資，有望推升太陽能建置量增長超過40%（相較於法案實施前）、歐盟更於2022年底成立太陽能產業聯盟以擴大本地供應鏈，目標2025年累積太陽能裝置量超過320GW、2030年更達600GW；台灣政府亦公布「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」並制定2030年國家自訂貢獻（NDC）使減碳目標擴大為24±1%（相較於2005年基準點），台灣再生能源的裝置容量在2030年增至45~46GW，其中做為主力的太陽光電將占31GW。各國政府積極追求再生能源所帶來的安全性及環境效益，持續推行零碳排政策，促使再生能源迎來前所未有的成長。中美矽晶暨環球晶圓集團亦配合全球綠化的指標，設定集團內所有相關企業在2050年使用100%再生能源的方向，將逐步達成目標。