在九合一選舉大敗的民進黨，力求迅速改換形象，在2024捲土重來，但國民黨台北市前議員羅智強認為，光是爆出許多爭議案件的台南市，就不是民進黨能夠徹底解決的事情，並直言台南被民進黨搞成黑金示範區，「我直接跟你講，台南沒救了啦！」

羅智強昨（8）日在網路節目《全民平評理》表示，民進黨在台南執政30年，而長期執政的結果就是讓他們在夜路裡面也能橫著走，30年來沒有問責，只剩下台南市前議員謝龍介一人在監督，最終就是讓民進黨把台南搞成所謂的「黑金示範區」。

「台南是賴清德的本命區！」羅智強提到，台南的黑金問題絕對會很直接的影響到2024總統大選，雖然賴清德稱對黑金深惡痛絕，但賴曾當過台南市長，這些黑金跟他有沒有千絲萬縷的關係，跟郭再欽、林士傑等人有沒有互動，「民進黨今天在台南的這齣官場的黑金現形記，賴清德不可能完全沒責任！」

羅智強強調，目前爆發出來的幾個案子，包括爐渣案、88槍擊案、光電利益、台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉貪瀆案及正副議長賄選案等，其實並不是分開的案子，而是全部都互有關聯，黑金勾結已經根深柢固到無可救藥的地步，「不把它一次剷掉，一次政黨輪替，說真的台南市沒救了」。