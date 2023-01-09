一名女網友表示，昨日到好市多熟食部買蛤蜊濃湯，結果喝到像臼齒的乳白色物體，上頭還發黑、斷裂她嚇得反應客服，將其PO上網，不少網友也很震驚，直呼「看起來很像牙齒，我要吐了」，貼文釣出牙科醫師解答說，「若蛤蜊濃湯中有豬高湯成分，有可能是豬隻的，不需太過擔心。」

原PO昨（8）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨下午帶孩子到好市多熱食部買蛤蜊濃湯，孩子喝到一半覺得有異物，吐出一顆很像臼齒的乳白色物體，仔細一看還有斷裂的痕跡。

原PO立刻向客服反應，對方表示不清楚濃湯中的成分，但會回收異物送回檢查，也會退還濃湯的費用，調查結果出爐會再告知。根據原PO上傳的16秒短片來看，乳白色的物體大小和牙齒差不多，上頭還有點發黑，乍看之下就像是顆蛀牙的臼齒。

貼文曝光，網也紛紛留言，「它就是一顆臼齒，妳沒看錯」、「看起來很像牙齒」、「看起來很像臼齒啊」、「看起來就牙齒」、「妳好勇敢，還敢拿」、「李組長眉頭一皺，表示案情並不單純」、「是牙齒！我要吐了」。

留言中釣出不少牙科醫師說，原PO看到的不是人的牙齒，若蛤蜊濃湯中有豬高湯成分，有可能是豬的，因為市面上屠宰的豬多數都還是乳牙，看起來的確有點像正要被吸收掉牙根的樣子，不需要太過擔心，就把它骨頭看待就好。