海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Winston Gates系列珠寶，以紐約第五大道旗艦店的代表性裝飾為靈感，環型花飾象徵的豐收、富庶與幸運，猶如佩戴在身上的幸運符，Winston Gates系列包括環型手鍊、耳環、戒指及墜鍊，均飾有一朵以鉑金、18K黃金或18K玫瑰金打造的絕美環型花飾，花朵中央是1顆鑽石，再以密鑲鑽石包圍花朵，打造奢華的幸福花環。
#幸運 #環型 #海瑞溫斯頓 #花環 #WinstonGates
海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Winston Gates系列珠寶，以紐約第五大道旗艦店的代表性裝飾為靈感，環型花飾象徵的豐收、富庶與幸運，猶如佩戴在身上的幸運符，Winston Gates系列包括環型手鍊、耳環、戒指及墜鍊，均飾有一朵以鉑金、18K黃金或18K玫瑰金打造的絕美環型花飾，花朵中央是1顆鑽石，再以密鑲鑽石包圍花朵，打造奢華的幸福花環。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。