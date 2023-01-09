海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Winston Gates系列珠寶，以紐約第五大道旗艦店的代表性裝飾為靈感，環型花飾象徵的豐收、富庶與幸運，猶如佩戴在身上的幸運符，Winston Gates系列包括環型手鍊、耳環、戒指及墜鍊，均飾有一朵以鉑金、18K黃金或18K玫瑰金打造的絕美環型花飾，花朵中央是1顆鑽石，再以密鑲鑽石包圍花朵，打造奢華的幸福花環。