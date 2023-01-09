今年才22歲的泰國男星Ohm（帕瓦·吉沙晚迪），因擁有帥氣臉蛋與清新氣質，自演出《愛來了別錯過》、《清明時節愛上我》後，便靠著迷人笑容圈入一大票粉絲，人氣也因此不斷攀升。但近日卻爆出他在念書時期曾參與校園霸凌，還是霸凌加害者，在網路上遭到網友們撻伐。對此，他也出面承認並發文致歉，讓不少粉絲相當震驚。

Ohm日前遭到網友爆料在國中時期曾是校園霸凌的加害者後，終於在本月8日於推特上發文，承認自己小時候非常調皮、脾氣也相當火爆，很常沒有考慮到別人的感受而做出魯莽的行為，事後也遭到老師用木條體罰並記上警告，他的父母還曾因此被叫到學校約談，鄭重向受害同學及其父母致歉，而那次事件對他來說是一次非常深刻的教訓，他才會不斷努力的提升自己。不過他也提到，若是小時候的事情仍是這位同學心中的傷疤，他會為此感到十分愧疚，也不會原諒自己，最後再次向受害同學以及曾因此事造成影響的人道歉。

事實上，Ohm自從在2016年被星探挖掘出道，演出青春愛情BL電視劇《愛來了別錯過》（Make It Right）後，便獲得大批粉絲的心，之後又陸續在《高校戰爭》、《愛來了別錯過2》、《清明時節愛上我》等多部戲劇中演出，演技備受觀眾青睞。如今傳出霸凌消息，不僅讓他重挫王子形象，演藝之路也因此蒙上陰影。

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