中國金融科技巨頭螞蟻集團（Ant Group）周日在發給路透社的電郵聲明中表明，該公司沒有啟動股票首次公開發行（IPO）計畫。

上周六螞蟻集團宣布，在經過一連串股權調整後，創辦人馬雲已不再擁有公司的控制權。在螞蟻與阿里巴巴進一步切割之後，市場正密切關注該金融科技巨頭是否將在2023年重啟IPO。

在這一波股權調整中，馬雲放棄了大多數的投票權。

公司發言人在給路透社的聲明中表示，螞蟻集團一直專注於業務的整頓與優化，目前沒有上市計畫。

路透社此前曾報導，在馬雲交出控制權之際，螞蟻集團即將完成為期兩年由中國監管當局主導的重組行動，中國政府並準備對該公司處以超過10億美元的高額罰款。

根據中國的證券法規，一旦控制權出現異動，中國A股市場要求公司要等3年才能上市。在上海證交所科創板市場則要等待兩年，要在香港上市則需等待一年。

螞蟻金服高達370億美元的IPO，本應成為全球規模最大的首發上市案，但在2020年11月上市前的最後一刻遭到取消，導致這家金融科技公司被迫重組，並引發馬雲這位中國頂級富豪將不得不交出控制權的揣測。