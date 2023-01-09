本屆美國CES大展，車用堪稱一大亮點，高通宣布，與偉世通(Visteon)將進一步發展雙方的技術合作，開發專為讓全球汽車製造商打造新一代座艙所設計的高效能座艙域控制器。

偉世通的SmartCore座艙域控制器軟體是偉世通在印度的世界級技術中心開發的解決方案，整合關鍵的汽車座艙系統功能，包括數位儀錶板和基於Android的資訊娛樂系統，以及可於雲端實現的一流應用程式，包括導航、無線電、多媒體錄放和語音智慧助理。SmartCore平台還可支援完全空中軟體更新，並提供整合式白標應用程式商店和精選應用程式，為全球駕駛提供高度客製化和區域化的體驗。隨著汽車製造商的新車款將在車輛外部使用四台或更多攝影機，在車內安裝最多兩台攝影機，SmartCore也包括先進的視覺處理功能，可透過智慧型手機應用程式提供環景視覺、駕駛監控和遠端監控。

偉世通總裁暨執行長Sachin Lawande表示，汽車座艙是汽車產業的新興關鍵競爭戰場，偉世通的SmartCore軟體平台提供一個完整的解決方案，滿足消費者符合自身期望的使用者體驗。偉世通的SmartCore軟體和Snapdragon座艙平台兩者結合，將使汽車製造商能夠以2025年生產為目標，迅速在新一代座艙中提供先進的特性和功能。

高通技術公司資深副總裁暨汽車事業部門總經理Nakul Duggal表示，透過高通的Snapdragon座艙平台，正驅動使汽車產業過渡到更智慧、更個人化和連網能力更強的車載體驗。本次與偉世通持續合作，透過SmartCore和高通的Snapdragon座艙平台為新一代汽車帶來先進的能力和功能。