Qeelin在年節主打「獅獅」如意（XiXi JADE）系列珠寶，在東方印象中，獅子是求吉納福的瑞獸，舞獅諧音「無事」，寓意得到守護平安，Qeelin創始人Dennis Chan以舞獅為靈感，融入匠心與工藝重新詮釋，打造成XiXi JADE系列珠寶藝術品，傳遞溫暖、歡樂和希望。XiXi JADE系列的舞獅下顎可以張合，更添神韻，晃動時舞獅身上的寶石也會隨之散發耀動光彩。