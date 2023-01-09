CHAUMET的Jeux de Liens Harmony系列珠寶是以一個交叉符號，將上下兩個半圓連結在一起，有著永續不斷、好運連連的意義，也代表兩人同心、永不分離，全新登場的Jeux de Liens Harmony吊墜飾有金屬雕紋，細膩紋路猶如太陽發散出的一縷縷光線，而吊墜側邊鑲嵌了一圈晶亮鑽石，古典優雅卻不失靈動輕盈。