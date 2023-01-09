FRED珠寶在年節主打紅色與金色主題的Force 10系列珠寶，紅色在傳統文化象徵了「鴻運當頭」，金色則代表「財富」，再加上Force 10系列象徵無限活力和自由氣息的鎖扣元素，更添奢華品味，經典鎖扣以黃金、白金或玫瑰金打造，並有鑲鑽奢華版，尺寸從最新推出的XL超大版，到飾有一顆幸運紅寶石的Precious Small迷你版都有，可疊戴也可單獨佩戴，十分喜氣且百搭。

FRED年節主打Force 10玫瑰金鑲鑽紅金鍊繩手鍊，22萬9000元。（FRED提供）