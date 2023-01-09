蕭邦（CHOPARD）在年節主打Happy Hearts系列珠寶，代表了心想事成、好運旺旺，喜氣的紅色珠寶、象徵「轉鑽賺」的滑動鑽石、充滿愛意的愛心元素，讓Happy Hearts系列珠寶成為年節自用或贈禮的最佳選擇。Happy Hearts系列珠寶是蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）所鍾愛的珠寶之一，愛心圖案至今仍不斷被重新演繹，是過年喜氣吉祥的珠寶。
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蕭邦（CHOPARD）在年節主打Happy Hearts系列珠寶，代表了心想事成、好運旺旺，喜氣的紅色珠寶、象徵「轉鑽賺」的滑動鑽石、充滿愛意的愛心元素，讓Happy Hearts系列珠寶成為年節自用或贈禮的最佳選擇。Happy Hearts系列珠寶是蕭邦聯合總裁暨創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）所鍾愛的珠寶之一，愛心圖案至今仍不斷被重新演繹，是過年喜氣吉祥的珠寶。
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