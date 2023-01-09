國防部今(9）日上午指出，8日上午6時至9日上午6時之間，偵獲共機57架次，其中28架次逾越海峽中線，另外則有共艦4艘次，持續在台海周邊活動。國軍仍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。但昨晚解放軍東部戰區宣布對台進行打擊軍演，共機擾台範圍明顯擴大且集中在昨天夜間，除了東部及東北空域外，其餘均出現戰機侵擾，形同「三面圍台」，由於範圍廣大，我國空軍整夜不斷緊急升空驅離，地面飛彈部隊更是進入高度警戒。

共軍東部戰區微博發文指出，東部戰區新聞發言人施毅表示，1月8日，解放軍東部戰區位台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，「堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑」。

國防部今(9）日上午指出，8日上午6時至9日上午6時之間，偵獲共機57架次，其中28架次逾越海峽中線及進入任何空域、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。(國防部提供)

美國總統拜登上月簽署《2023財政年度國防授權法案》，隨後，解放軍東部戰區於去年12月25日於台灣周邊進行「諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練」，並刻意釋出一張空中眺望中央山脈的照片，明言是針對美台「升級勾連挑釁」而來。

而昨晚台灣各空軍基地氣氛異常緊張，從北到南甚至東部，各基地戰機接連緊急起飛，架次比平常多出，狀況就如去年大陸軍演般，不少住在基地周遭民眾都嗅到一絲不尋常的氣氛，直到大陸東部戰區在官網貼文，才知道原因又是大陸進行軍演。