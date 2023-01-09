TAROBO整理了幾家外商投資銀行對2023年主要市場匯率的展望，其中獲「加碼」評等有南非幣及歐元；而遭「減碼」評等則有英鎊。

TAROBO整理重要券商觀點指出，2022年南非幣的重貶主要來自聯準會升息等外部因素，現階段市場預測聯準會已來到緊縮循環的尾聲。HSBC認為南非經濟基本面好，因而預測南非幣可能在2023年迎來築底反彈，同時，GS認為南非幣屬高敏感度貨幣，在全球央行的激進升息下，經濟大幅放緩，南非幣大貶，但中國重啟經濟後，外部需求上揚，南非幣有望逆轉走勢。

而在歐元方面，聯準會即將邁入緊縮週期尾聲，如若聯準會比預期還早結束緊縮，歐元可能會啟動另一波漲勢。然而在2022年末，歐洲央行積極釋放鷹派訊號，有別於其他主要央行紛紛暗示緊縮循環即將到達終點，歐洲央行正大步往更緊縮的貨幣政策靠近，以應對通膨失控的風險。歐洲央行超預期的鷹派態度大幅抬升歐元利率，歐元已不再是負利率資產，且與其他幣別利率利差逐漸縮小，資本回流將是2023年支撐歐元的重要因素。

在被評「減碼」的英鎊部分，英國因深受能源短缺的影響，2023年經濟會面臨衰退的窘境，GS認為基本面不佳是英磅不受青睞的主因，再加上英國央行在升息的態度上，偏向循序漸進，英鎊上漲的空間或受到限縮。同時，英鎊或將成為G10貨幣中表現較差的貨幣，即使英國央行持續升息以應對通膨與貨幣貶值，但英國對於外來資本的倚賴度相當高，資本回流的程度有限，難以支撐英鎊上漲。