健策(3653)2022年第4季合併營收為34.23億元，季增5.43%，優於預期，創下單季歷史新高，受惠於兩大伺服器新平台產品出貨逐步放量，且PC等市場需求回穩，健策預估，第1季合併營收可望創下歷年同期新高，今年營運有望逐季成長，全年業績可望再創新高。

儘管受到法人農曆年前減碼賣壓影響，健策近期股價走弱，不過公司基本面訂單好消息不斷，在車用產品方面，除IGBT水冷散熱產品出貨暢旺，公司搭配車用晶片大廠SiC模組也打入歐系車廠供應鏈，目前已開始交貨；在均熱片部分，除去年正式出貨耕耘多年的美系半導體大廠PC產品，之前僅出貨ILM的伺服器產品，亦拿下新伺服器平台均熱片訂單，並於去年12月開始小量出貨，兩大伺服器新平台均熱片訂單到手，與車用產品成為今年營運成長的推手。

原本健策預估，受到PC市況不佳影響，2022年第4季營運恐較第3季下滑，但PC客戶自去年11月訂單回穩，且伺服器新平台產品大單開始出貨，讓健策去年第4季業績逆勢衝高，單季合併營收達34.23億元，季增5.43%，創下單季歷史新高，累計2022年合併營收為120.31億元，年增36.71%，創下歷年新高。

雖然第1季為傳統淡季，隨著兩大伺服器平台產品及IGBT等新產品出貨逐步放量，健策預估，第1季合併營收可望優於去年同期，創下歷年同期新高。

健策2022年資本支出約5億元，預估2023年資本支出約7億元，為因應歐美客戶訂單需求，健策也評估在東南亞地區擴建新廠，預計今年會就設廠地點定案。