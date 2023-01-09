現年37歲女星黃瑄近期因在本土劇8點檔，飾演「最強正宮」而令許多觀眾印象深刻，結婚6年的她與馬來西亞老公育有1子，可說事業愛情兩得意，但其實她在2、3年前，因為新冠肺炎疫情爆發，一度所有活動都暫停，沒工作只好去跑外送，有次送餐到北市林森北路一帶，還有酒店經理問她要不要下海陪酒。

八點檔女星黃瑄過去曾因為疫情爆發，失去許多拍戲機會，工作一度停擺，收入銳減，因此她突發奇想，覺得不如跑外送送餐，補貼家用，反正戴口罩與安全帽也沒人認得，但有次送餐到北市林森北路一帶，或許是女神氣場太過強大，竟有酒店經理問她要不要下海陪酒，也讓她哭笑不得。

黃瑄在戲劇圈表現亮眼，於8點檔《一家團圓》已經超過200集，戲分非常多。戲外她也樂於在社群平台分享生活，她與新加坡老公馬卡龍2017年結婚，相識快5年時間，都是遠距離戀愛、結婚。當時因為疫情關係，夫妻倆已1年沒見面，貼心的老公特地從新加坡寄手寫卡片給她，還附信用卡，要她「有喜歡的或兒子需要的東西，就拿去刷」，雖然信件延遲許久才收到，但她感動到眼角泛淚，足以見得夫妻感情深厚。