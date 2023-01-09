基育生技公司(7638)1月17日辦理創櫃板登錄前籌資。

基育生物科技公司(以下簡稱基育生技；產業類別：農林漁牧)由推薦單位財團法人農業科技研究院出具創新創意意見書之基育生技，主要業務為從事農業基因體之研發與檢測服務，並透過經營畜禽與魚類養殖場域之優勢，整合農業大數據及基因資料庫，提升農業基因體研發與檢測之精準度，增加台灣經濟物種之競爭力。該公司以基因體定序技術及其在農畜業所累積的雞、豬、魚之基因體資料庫為基礎，從種原引進、基因選種至基因選拔結合產業應用服務與場域經營，形成一條龍之營運模式。

基育生技將自112年1月10日起揭示其籌資資訊，1月17日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。