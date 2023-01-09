隨著全球邁入高齡化社會，醫療生技產業的剛性需求持續擴大，保德信指出，不論是製藥大廠的慢性病用藥，或是醫療器材的需求皆明顯成長，以美國前五大高成本慢性病的治療總費用來看，其中，新血管／中風疾病治療費用5550億美元，高居第一，占死亡人數的三分之一，其次是糖尿病、癌症醫療費用雙雙逾2000億美元，加總前五大慢性病的醫療花費超過1.3兆美元，所帶動的商機龐大，亦讓製藥龍頭企業掌握競爭優勢。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，高成本慢性病的治療除了藥物之外，相關醫療儀器不僅因為慢性病管理需求隨生活品質提升而快速攀升，在科技進步下更加速普及，以糖尿病患為例，市場預估至2045年總患者人數將增加至7.8億人，相較2021年的5.4億人大增超過四成，帶動高端健護管理儀器市場快速成長，預期糖尿病照護醫材於2022至2030年，將以每年15.2%的年均速擴張，於2030年達到80億美元的規模。

江宜虔進一步表示，除了現有慢性病用藥，不少生技製藥業在阿茲海默症、肥胖症、癌症，以及各項罕見疾病等的相關研發都有突破性的發展，有利強化生物科技產業未來的獲利潛能，且在購併熱潮的助力之下，有機會吸引資金流向股性活潑的中、小型類股。

由於有獲利支持，江宜虔分析，反映在股價表現上，NBI生技指數去年下半年以來漲幅達14.39%，相較同期S&P500指數的2.9%超前，看好結合防禦特性與高端科技優勢的生技、製藥與健護器材未來表現潛力將持續強勁，而疫情期間產生的遞延醫療需求，亦將提升醫療服務次產業的獲利能見度。

另外值得注意的是，江宜虔認為，今年上半年市場恐持續反映經濟衰退等負面訊息，若參考過去20年各產業在美國發生經濟衰退期間的平均獲利表現，醫療產業的追漲抗跌力最為突出，配合剛性需求、創新研發、市場成長等多項利多因素，建議投資人持續增持醫療產業投資比重，以提升整體資產配置在未來面臨經濟逆風的防禦能力。