外資針對創意(3443)出具最新研究報告，肯定其2023年持續受益結構性AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)和網絡需求，營收仍有實力挑戰雙位數成長，維持買進評等，換言之，創意今年營收可望再戰新高。

創意去年12月營收首度突破30億元大關、達31.17億元，月增加23%、年增加高達105%，創下單月歷史新高，也是連續第五個月創高；去年第4季營收達80.82億元，季增加33.34%、年成長65%，亦創下單季新高；累計全年總營收首度突破200億元關卡、達240.39億元，年增加59.12%，同樣也是歷史新高。

日系外資表示，創意去年第四季因量產表現優於預期，且NRE(委託設計)也如預期表現，故單季營收表現亮眼，創下歷史新高。惟由於基數以高，因此第一季營收恐呈現季減少，但這並不是一個壞事，對於創意基本面來說，2023年依舊展現積極樂觀，看好其2023年營收仍有機會挑戰雙位數成長，故重申評等買進。

日系外資進一步表示，創意去年第四季NRE收入達到 23.7 億元，季增長105%、年增長61%，大致符合先前季對季翻倍成長的預期；單季量產收入53.3億元，季增長 13%、年增長60%，整體表現超呼預期，主要是來自新項目的增長更勝預期。

展望2023年，日系外資表示，受益於結構性AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)和網絡需求，創意年營收仍有機會挑戰兩位數成長，只是短期內，第一季因為基期過高，故預計創意第一季營收將季減15%，但仍年增51%。