籃網最不想看到的場景，卻在9日跟熱火打到第3節時出現，杜蘭特因為右膝受傷提前退場，不過籃網並未就此放棄，靠著歐奈爾最後3.2秒的補籃拋投，最後以102比101氣走地主熱火，目前拿到27勝13敗，距離東區龍頭塞爾提克僅剩1場勝差。

杜蘭特是在第3節發生意外的，當時熱火前鋒吉米巴特勒切入上籃時不慎摔倒，剛好往後倒的時候壓到後面的杜蘭特右膝，讓他只能倒地按住膝蓋，看來情況相當不妙，他隨後也進入休息室檢查治療，更宣告提前退出比賽，籃網士氣明顯受挫。

幸好厄文仍在場上穩住局面，雙方打到最後1分12秒，吉米巴特勒的灌籃幫助熱火101比100超前，接下來雙方都沒法進球，直到最後5.5秒厄文三分跳投沒進，歐奈爾在亂軍當中撿到進攻籃板拋投補進致勝球，隨後熱火交給巴特勒上籃沒進落敗。

厄文攻下全場最高29分，外加6助攻，杜蘭特在傷退前仍拿17分，塞斯柯瑞14分，克萊斯頓13分、11籃板，華倫10分，致勝功臣歐奈爾8分、6助攻與6籃板；熱火以吉米巴特勒26分最高，希洛也拿24分，阿德巴約、海史密斯與史特魯斯各有10分。