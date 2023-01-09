最大權值股晶圓代工龍頭台積電（2330）法說未演先轟動，吸引眾外資搶占發言台，股王大立光（3008）法說前，市場雖顯得相對冷靜，所幸股王股價近期表現不俗，外資圈也提出四項焦點，研判是法說會重點所在。

外資對大立光法說會提出的關注焦點有：一、Android陣營智慧機對相機功能升級的計畫？二、大立光在車用、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等領域最新的布局進展？三、大陸智慧機庫存去化進度？四、與其他競爭對手市占率的消長？

大和資本證券科技產業分析師黃奎毓認為，儘管全球經濟疑慮壓抑Android智慧機需求，iPhone又處在傳統淡季之中，但下半年的新iPhone將採用潛望鏡設計，大立光是主要受惠者，且看好規格升級趨勢重新來襲，正面看待大立光2023～2024年的營運前景。

外資圈人士說，畢竟蘋果正處在主力產品iPhone的淡季，市場對大陸智慧機重啟拉貨的時間點仍莫衷一是，致使法人對大立光的注意力確實相較台積電稍低。