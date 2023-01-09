大陸全國政協經濟委員會副主任劉世錦8日在論壇上表示，過去10年，大陸經濟比較穩定地由高速增長轉入中速增長，但是仍然沒有跨過高收入國家門檻，他對此建議，2023年政府應提出不低於5％的經濟增長目標，並力爭連兩年平均增速達到5％左右。

中國新聞網9日報導，劉世錦是在北京舉行的第18屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2022年會上做出上述表示。

劉世錦說，從國際比較的角度看，到2035年，大陸人均收入水準要上3個大台階：第一，人均收入達到1萬3200美元，成為高收入國家；第二，人均收入達到2萬美元，進入發達國家行列；第三，人均收入達到3萬至4萬美元，平均3.5萬美元，達到中等發達國家的人均收入水準。

劉世錦說，2021年，大陸人均國內生產總值（GDP）達到1萬2500美元，非常接近世界銀行定義的高收入國家標準。到2035年，大陸人均收入要達到3萬至4萬美元的水準，意味著這期間人均收入水準要翻1.5番到兩番。

「我們現在非常接近高收入階段，還差那麼一步，2021年沒有趕上去，2022年可能這一步的差距拉大了」，劉世錦說，從國際上看，由中等收入階段上升到高收入階段、也就是在人均收入1萬美元左右，是一個特殊的不穩定階段。

「大陸在人均收入剛過1萬美元時出現波動，能否盡快跨過高收入門檻，依然面臨著挑戰」，劉世錦說，當務之急是使經濟增長回到正常軌道或合理區間，具體而言，實際增速要達到潛在增長水準。

劉世錦建議，2023年政府應提出不低於5％的經濟增長目標。由於2022年基數低，如果2023年上半年能夠大部分或者全面擺脫疫情衝擊的影響，各項穩增長措施落實到位，尤其是改革開放加大力度，穩預期穩信心見到成效，實際增速還可能更高一些，應力爭2022年、2023年兩年平均增速達到5％左右。

劉世錦說，這既是當下穩增長的迫切要求，更是實現中國式現代化長期發展目標必須邁出的關鍵步伐。