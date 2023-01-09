民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農，在開票過程中，票數緊咬國民黨候選人王鴻薇。根據台北市選委會公布結果，吳怡農在中山區拿到3萬6,896票，領先王鴻薇的3萬6,052票；不過，吳怡農在北松山區僅拿到1萬7,843票，而王鴻薇則是獲得2萬4,467票，因此最後王鴻薇以5,780票小幅差距，終止吳怡農的立委路。

臺灣師範大學政研所教授曲兆祥表示，此次台北市選委會公布的投票率僅43.35%，可看出出來投票的選民，僅有國民黨和民進黨的基本盤，以及少數的中間選民。曲兆祥說，從選舉結果來看，王鴻薇在選舉過程中，除了不斷拋出政策之外，也緊咬吳怡農「黑道」爭議引發討論，事實上也證明，能拿到話題主導權，有機會成為勝利的一方。針對立委補選藍綠雙方票數咬得緊，東華大學教授施正鋒認為，吳怡農能在中山區小贏，因為中山區向來是民進黨傳統票倉。

近1個半月最高！吳怡農受訪遲到態度略顯不耐？聲量飆破4萬筆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/26～2023/01/07）吳怡農近一個半月的網路聲量趨勢變化，網路聲量最高點落在12月3日，飆上4萬7,713筆。當日吳怡農赴民權國小校慶活動，原訂8點行程，卻9點才扺達現場，聯訪行程遲到引起討論；另外，吳怡農也說，「今天是開心的日子，因為母校民權國小校慶又是運動大會，所以來跟家長會長的朋友們、學弟學妹們鼓勵，很開心有機會見到大家。」對此，王鴻薇質疑吳怡農，因為要參選立委補選，才會參加國小校慶活動，過往都沒見過他。而媒體也於訪問時詢問吳怡農「是否去年、前年都有出席民權國小校慶」，對此，吳怡農並未正面回應，而且受訪時態度略顯不耐，同時進一步回應媒體，「我不知你還希望我說些什麼」。

吳怡農聲量第二高落在12月4日，共有4萬7,603筆。王鴻薇質疑吳怡農擔任民進黨台北市黨部主委時，前黨部評委召集人趙映光，以及趙映光的兒子趙介佑涉有黑道背景。針對此話題，吳怡農回應，「趙介佑是我開除的」，並表示趙映光也是他請離開的。隨後，趙映光發表聲明，澄清「沒被吳怡農請離開市黨部」。「黑道爭議」一波未平一波又起，王鴻薇酸說「吳怡農應該很傻眼，被趙映光霸氣打臉，吳怡農敢不敢回應」。吳怡農立即透過媒體群組回應，自己擔任主委時與趙映光是平行職務，互不隸屬，在黨內討論時表示「家屬應離開市黨部」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/26～2023/01/07）吳怡農近一個半月聲量第三高點為12月8日，當日吳怡農公布首波政見，主張2030年桃園國際機場第三跑道完工後，立即遷建松山機場，並全區保留闢建為公園，周邊禁止限建區則是興蓋社會住宅與公共設施，聲量達4萬1,960筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

好感度也吞敗！ 吳怡農近一個半月好感度僅0.47落後王鴻薇

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/26～2023/01/07）分析，吳怡農近一個月的網路好感度比值為0.47，落後王鴻薇的0.6，而吳怡農的網路好感度落後王鴻薇，從熱門關鍵字所呈現出的議題，可略知一二。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

熱門關鍵字「黑道」纏身！學者評析吞敗原因：黑道風波、失去話題主導權

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/26～2023/01/07）分析，吳怡農近一個半月的網路熱門關鍵字，幾乎都圍繞在「黑道、國民黨、草包」議題。由於吳怡農「政見」不斷引發討論，「松山機場遷建、全民國防」擠進熱門關鍵字；吳怡農在補選過程中公布結婚喜訊，「妻子」一詞也擠進熱門關鍵字討論名單。

曲兆祥表示，王鴻薇不斷猛攻吳怡農黑道相關議題，讓吳怡農在此次選戰中，失去話題主導權。曲兆祥表示，吳怡農會落敗原因之一，與最近的4500億元超徵稅收有連帶關係，總統蔡英文一開始不打算發現金，再加上選前新竹球場挖出廢棄物，這兩件事都對選情有影響。

施正鋒說，民進黨在這場立委補選選戰中，幫吳怡農輔選站台的強棒真的不多；另外，王鴻薇隔空數度向吳怡農喊話，希望一起辯論，在選舉中「下駟對上駟」，能搶得一場辯論是求之不得，可見吳怡農對自己的政策，或許不是很認真。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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