金控陸續公布2022年獲利，第一金(2892)去全年賺逾205億，首度突破200億元大關，12月單月獲利11.56億，累計全年稅後獲利205.96億元，年成長4.34%，主要受惠於升息的利差擴大紅利。目前第一金獲利持續領先泛公股行庫兆豐金(2886)。

兆豐金去年稅後盈餘183.35億元，年減28.8%，累計EPS為1.32元，兆豐金旗下兆豐產險因防疫險理賠影響，去年全年稅後淨損95.24億，衝擊金控母公司獲利。

兆豐金旗下兆豐銀在消金和數位金融方面，持續端出牛肉。看準行動支付浪潮勢不可擋，兆豐銀行繼接連推出台灣Pay、Apple Pay、Google Pay、open錢包及即將上線之Garmin Pay外，2023年更趁勝追擊，押寶OPEN POINT點數生態圈後市可期，特別攜手統一集團佈局電支生活圈，推出13大知名通路最高10% OP點數回饋，包括7-11、美廉社、星巴克、Cold Stone、加油站、21世紀風味館，甚至是屋馬燒肉等，只要以兆豐卡綁定icash Pay付款，就能獲得最高10%回饋，活動期間長達半年，以1點OP點相當於1元計，只要將回饋全部拿滿，相當於就能直接賺進5100元大禮包。

看準愛金卡所經營的OPEN POINT點數生態圈可強力結合統一集團各大通路，觸角能全面深入民眾生活中的絕大部分生活圈，因此，今年兆豐銀行特別與愛金卡合作推出13大通路最高10%的OP點數回饋活動，目的就是期望透過彈性靈活的刷卡優惠，有效帶動icash Pay綁卡使用頻率，兆豐銀行也預估透過此次合作，齊全兆豐卡的支付應用範圍，讓卡友走到哪刷到哪、一支手機輕鬆搞定付款大小事宜。