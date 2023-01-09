隨著各國陸續宣布解封，旅遊市場明顯回溫，台灣虎航(6757)1月初迎來第19批客艙組員報到。此外，去年12月初也再次進行客艙組員招募，2周內便吸引近3,000位求職者報名，逾1,000名求職者符合資格，昨日初試甄選考率將近9成，複試將於1月14日及15日進行複試，另外，1月9日開始也招募運務人員，錄取的客艙組員及運務人員，將於今年上半年分批報到。

台灣虎航指出，為選出性格和台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌服務特質相呼應的客艙組員，考生們於初試徵選中，皆需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文，以初步了解考生們的語言能力、沈穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。

初試表現優異者，將有機會進入複試階段，獲得錄取的考生，將成為台灣虎航的客艙組員，並於今年上半年開始陸續分批報到及受訓，待完成8周的地面及空中訓練課程後，即有機會穿上台灣虎航的制服。

除了積極為客艙組員加入新血，也同步招募運務人員，招募時間為1月9日凌晨00：01起至2月10日晚間23：59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格，錄取運務人員，將安排於今年上半年陸續報到。