英國哈利王子（Prince Harry）近期為了推銷回憶錄《備胎》（Spare，暫譯），上遍各大英美電視節目進行專訪，哈利在專訪中爆料王室成員互相爭搶目光焦點，「有人已決定與魔鬼共枕」，控訴繼母卡蜜拉（Camilla）外洩一堆王室內幕，甚至形容她因為第三者形象淪為「惡棍」，與媒體「交易」資訊，以修復公眾形象，這種渴望讓她變得「很危險」，而自己會出書，目的就是要自己說出自己的故事。

英國哈利王子在新書及專訪中指控繼母卡蜜拉外洩王室內幕與家族成員間的對話，以修復自己的形象。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈利的回憶錄《備胎》即將在10日上市，英國獨立電視台（ITV）昨（8）日晚間播映哈利推銷新書的95分鐘專訪，《衛報》形容哈利在這場95分鐘的「憤怒」專訪中對父王查爾斯、王后繼母卡蜜拉、哥哥威廉及其他王室成員發動「猛烈抨擊」。

當被問道涉及媒體時，自己的利益是否都因為父親的利益而被犧牲時，哈利回應：「我愛我父親，我愛我哥哥，我愛我的家人。」他強調不是有意傷害家人，但意有所指表示「特定成員們已決定與魔鬼同床共枕」，以修復他們自己的形象，他說這是他們的選擇，「但一旦修復對其他人、我、我家庭中的其他成員造成傷害時，這就是我的底線。」

哈利提到王室成員間會互相爭搶鋒頭，威廉及凱特都因為「父親、繼母及他們的辦公室」受害，他原本以為自己作為王位繼承人的「備胎」能夠幸免於難，「我錯得多離譜，威廉及凱特因父親及卡蜜拉經歷的一切也發生在我們身上，我們也因為威廉及凱特的辦公室經歷了一些事。」

專訪中也播放一段哈利有聲書片段，哈利提到他與威廉曾拜託查爾斯，「我們認可卡蜜拉，但拜託不要和她結婚，只要在一起就好，老爸。」當時查爾斯沒有回應兒子們的要求，不過哈利稱，就在他們與卡蜜拉私下召開峰會後不久，卡蜜拉就開始展開「持久戰」，目標是結婚，最終目的是后冠。

哈利說：「她與威廉的私人對話開始出現在各大報章媒體，包含非常確切細節的故事，當然，不是威廉洩漏的，只有可能是在場的另一個人外洩的。」

英國哈利王子在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中談到自己對繼母卡蜜拉的感受。

另外英國《每日郵報》（Daily Mail）也事先取得哈利接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪的內容，哈利在專訪中提到母親、已故黛安娜王妃1995年在訪談中稱卡蜜拉是「婚姻中第三者」的說法，哈利稱母親的自白讓卡蜜拉變成「惡棍」，「她需要修復她的形象」，修復公眾形象的渴望讓繼母變得「很危險」。

哈利指控卡蜜拉與媒體「交易訊息」，目的是要讓自己多一點正面的版面，他更語出驚人，稱卡蜜拉與媒體的「關係」最終會導致「屍橫遍野」。

在英國獨立電視台的專訪中，哈利被問道為何要出書揭露王室內部對話，哈利稱，過去38年來自己的故事被這麼多不同人講述，而且被刻意扭曲，他覺得是時候自己說出自己的故事。

他也補刀、諷刺家族成員：「在我看來，其他家族成員的杜撰、洩漏，代表他們已經寫了無數本書、一定多達數百萬字，目的是要破壞我妻子及我個人，直到我不得不離開我的國家。」