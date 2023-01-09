英國哈利王子（Prince Harry）近期為了推銷回憶錄《備胎》（Spare，暫譯），上遍各大英美電視節目進行專訪，哈利在專訪中爆料王室成員互相爭搶目光焦點，「有人已決定與魔鬼共枕」，控訴繼母卡蜜拉（Camilla）外洩一堆王室內幕，甚至形容她因為第三者形象淪為「惡棍」，與媒體「交易」資訊，以修復公眾形象，這種渴望讓她變得「很危險」，而自己會出書，目的就是要自己說出自己的故事。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈利的回憶錄《備胎》即將在10日上市，英國獨立電視台（ITV）昨（8）日晚間播映哈利推銷新書的95分鐘專訪，《衛報》形容哈利在這場95分鐘的「憤怒」專訪中對父王查爾斯、王后繼母卡蜜拉、哥哥威廉及其他王室成員發動「猛烈抨擊」。
當被問道涉及媒體時，自己的利益是否都因為父親的利益而被犧牲時，哈利回應：「我愛我父親，我愛我哥哥，我愛我的家人。」他強調不是有意傷害家人，但意有所指表示「特定成員們已決定與魔鬼同床共枕」，以修復他們自己的形象，他說這是他們的選擇，「但一旦修復對其他人、我、我家庭中的其他成員造成傷害時，這就是我的底線。」
哈利提到王室成員間會互相爭搶鋒頭，威廉及凱特都因為「父親、繼母及他們的辦公室」受害，他原本以為自己作為王位繼承人的「備胎」能夠幸免於難，「我錯得多離譜，威廉及凱特因父親及卡蜜拉經歷的一切也發生在我們身上，我們也因為威廉及凱特的辦公室經歷了一些事。」
專訪中也播放一段哈利有聲書片段，哈利提到他與威廉曾拜託查爾斯，「我們認可卡蜜拉，但拜託不要和她結婚，只要在一起就好，老爸。」當時查爾斯沒有回應兒子們的要求，不過哈利稱，就在他們與卡蜜拉私下召開峰會後不久，卡蜜拉就開始展開「持久戰」，目標是結婚，最終目的是后冠。
哈利說：「她與威廉的私人對話開始出現在各大報章媒體，包含非常確切細節的故事，當然，不是威廉洩漏的，只有可能是在場的另一個人外洩的。」
另外英國《每日郵報》（Daily Mail）也事先取得哈利接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪的內容，哈利在專訪中提到母親、已故黛安娜王妃1995年在訪談中稱卡蜜拉是「婚姻中第三者」的說法，哈利稱母親的自白讓卡蜜拉變成「惡棍」，「她需要修復她的形象」，修復公眾形象的渴望讓繼母變得「很危險」。
哈利指控卡蜜拉與媒體「交易訊息」，目的是要讓自己多一點正面的版面，他更語出驚人，稱卡蜜拉與媒體的「關係」最終會導致「屍橫遍野」。
在英國獨立電視台的專訪中，哈利被問道為何要出書揭露王室內部對話，哈利稱，過去38年來自己的故事被這麼多不同人講述，而且被刻意扭曲，他覺得是時候自己說出自己的故事。
他也補刀、諷刺家族成員：「在我看來，其他家族成員的杜撰、洩漏，代表他們已經寫了無數本書、一定多達數百萬字，目的是要破壞我妻子及我個人，直到我不得不離開我的國家。」
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