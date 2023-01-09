大陸女星鄭爽過去涉嫌逃漏稅，2021年又被爆出代孕、棄養等醜聞，遭大陸列為「劣質藝人」遭到封殺，之後她便與孩子的父親張恒一同回到美國照顧孩子，沒想到6日張恒卻指控鄭爽疑似虐童，更曬出影片與照片佐證，對此，鄭爽的父親出面反擊男方「謊話連篇」。

鄭爽的父親也就是藝人鄭成華發出聲明反擊張恒的指控，強調鄭爽「從未忽視或者傷害自己的孩子」並表示警方4日到家中調查，看見鄭爽母子生活狀態判定「孩子們在母親家裡十分快樂並非常健康。警方在五分鐘內結束了來訪，並表示不會在當日對鄭女士有任何進一步詢問」。

另外，聲明中指出，鄭爽在去年監護權案中，獲得了更多可與孩子們相處的時間，隨後，由於張恒在未經鄭爽的同意下，私自將小孩帶回大陸而遭開罰，「（張恆）在公堂失利後，便開始不斷地謠傳詆毀鄭女士以及他們孩子們的關係」。

最後，強調「目前，孩子們正快樂的和他們的母親在科州生活。而張先生則在這新年的開端匆匆離開了科州，去加州開辦所謂的『新聞發布會』」同時鄭成華也上傳一段鄭爽餵小孩吃飯的影片，片中母子互動相當親密，且時常出現歡笑聲，隨後再發文寫下「看到今天某人的所謂直播了，全程謊話連篇、顛倒黑白，開庭之前又搞之前一貫的操作，通過法律解決問題、用時間證明一切！ 」。

父親出面澄清家人相處和諧。（圖／截圖自微博）

父親發出聲明稿澄清。（圖／截圖自微博）

不過，張恒看見聲明後也立刻做出回應，表示自己握有鄭爽當初堅持叫代理孕母墮胎的音檔，也強調對方若覺得是他在撒謊，可在24小時內提出證據，另外他也認為，孩子人中上的傷口非跌倒所致更像是燙傷，所以希望鄭爽與她的父母給出合理解釋，雙方隔空交火說法分歧，讓外界霧裡看花。

張恒見對方發出聲明稿立刻發文回應。（圖／截圖自微博）

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