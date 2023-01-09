Jordan Clarkson squares up IMMEDIATELY after swiping Desmond Bane on the head 💀 pic.twitter.com/xlQNRRvSVP — Bleacher Report (@BleacherReport) January 9, 2023

儘管莫蘭特(大腿受傷)、亞當斯(感冒)兩大主力缺陣，灰熊還是有辦法延續連勝氣勢！灰熊後衛貝爾9日攻下全場最高24分，更在第3節遭到爵士後衛克拉克生從後方偷襲頭部，克拉克生因此遭到驅逐，灰熊最後以123比118力挫爵士勇奪6連勝，且以26勝13敗跟金塊並列西區龍頭。

貝恩上半場完全頂上莫蘭特缺陣的位置，跟泰厄斯瓊斯、傑倫傑克生等隊友攜手幫助灰熊打完上半場，取得66比52的兩位數領先；不過來到第3節，爵士逐漸靠著馬爾卡寧、歐利尼克、克拉克生等人追上，打完前3節，雙方只差8分。

只是隨著克拉克生第3節出現從後方直接偷襲貝恩頭部的沒品動作，還差點引爆雙方全武行，克拉克生被吹二級惡意犯規直接被趕出場，徹底打擊爵士反撲氣勢，儘管爵士讀秒階段曾追到4分，可惜灰熊靠著穩定罰球仍把勝利留了下來。

貝恩除了拿下24分，另有9助攻、6籃板，泰厄斯瓊斯也有21分、6助攻與4抄截，傑倫傑克生19分、9籃板及5助攻，迪昂布魯克斯15分；爵士仍以馬爾卡寧21分最高，歐利尼克19分，克拉克生驅逐前仍拿17分，范德比特12分。