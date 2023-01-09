大陸從8日起正式解封出入境檢疫措施，當天零時17分從多倫多始發的南航CZ312航班落地廣州白雲機場，成為3年來首次放開入境限制後的航班。同時根據同程旅行數據顯示，大陸8日當天的出入境機票訂單量較上年同期暴增628％、創下2020年3月以來的高峰。其中入境航班訂單量占比48％，出境航班訂單量占比52％。

而上海民眾也占據最大出境熱情。據攜程數據顯示，從出入境解封政策官宣到8日正式上路之間，統計用戶在平台上預訂的最貴一份機票是上海至舊金山的4張機票、訂單價值超過17萬元人民幣；飛行里程數最長的一單，則是上海至布宜諾賽勒斯（阿姆斯特丹中轉）的機票，飛行距離達到1萬9662公里。

據網易新聞報導，從8日解封至春節前夕，大陸伴隨入境政策利多加上春節返鄉需求，推動入境機票訂單量大幅上漲。透過同程旅行大數據顯示，8日入境航班的熱門目的地為上海、南京、廣州、成都和南寧。其中首爾至南京、金邊至南寧、曼谷至貴陽等部分熱門入境直飛航線，在8日起飛前一周機票就已售罄。

此外，從8日起，香港與大陸之間的首階段恢復通關，使得香港成為當天入境機票出發地第1名。當天由香港飛往大陸的機票訂單量上漲62％，主要目的地包括上海、廣州、成都、武漢和南京。據攜程香港站資料，從5日香港恢復通關官宣當日，用戶預訂香港飛往大陸的航班預訂量較上月同日上升290％，預訂酒店訂單量也上升166％。