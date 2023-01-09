天冷讓不少人想來碗甜湯暖身暖心，不過小心滿足口腹之慾時，還有甜蜜的「負擔」，營養師高敏敏表示，比較15種常見甜湯熱量，熱量最高的是綜合燒仙草，一碗就高達429大卡，其次為花生甜湯、綜合豆花，多數甜湯的熱量都超過一碗飯的熱量。

高敏敏在其臉書專頁上分享15種甜湯的熱量表，以一碗350毫升的甜湯而言，綜合燒仙草429 大卡、花生甜湯427大卡、綜合豆花420大卡、小湯圓紅豆湯405大卡、芝麻糊403大卡、紫米紅豆湯355大卡。

此外，紅豆湯345大卡、杏仁茶315大卡、薑汁奶茶305大卡、薑汁甜豆花（無加料）300大卡，都相當驚人，上述均超過一碗白飯的熱量280大卡。

其他款甜湯熱量也不容小覷，芋頭椰汁西米露262大卡、楊枝甘露245大卡、桂圓紅棗茶215大卡。僅無加料的燒仙草150大卡與冰糖銀耳紅棗90大卡，熱量較低。

高敏敏表示，甜湯除了添加許多精製糖，也可能會利用澱粉下去勾芡，製造出濃稠的口感，而澱粉屬於高熱量食物；或是本身油脂含量高，例如芝麻糊、杏仁糊就是油脂含量比較高的甜湯。

高敏敏建議，真想喝甜湯的民眾不妨喝無加料燒仙草及冰糖銀耳紅棗這兩款，尤其白木耳屬於蔬菜類，熱量低跟膳食纖維高，對健康有益。