今年學測即將在13日舉行，一名台大學生日前發現，原來有許多同學已經讀台大了還去報考學測，非常震驚，好奇為什麼要這樣做？對此，有學長跳出來解答，指出重考就像另類轉系考，還能無限抵免學分，等於多一條路可選。

原PO日前在Dcard發文，上了台大才知道，有很多同學還去報考學測，沒想到有這麼多人都對自己的未來這麼迷茫，「但也是真的身邊極大多數的人原先的目標都不在這個系」，不過他聽到有認真準備重考的人好像不多，疑惑是不是學校只上課16周，覺得無聊沒事做才再去考學測。

文PO上網後引起網友們討論，其中有台大的學長透露原因，因為台大生重考台大可以無上限抵免學分，也就是有機會考上更好的科系，直接讀二年級，實際上就是另類轉系、轉學考，「何不妨多一條路」。

還有網友留言，「全台最大重考班在這邊，大三還是一堆在偷偷念的人」、「總比出社會後在科技版抱怨年終發太少來的好吧」。根據台大發布的「111學年度學士班學生抵免學分」相關規定事項，重考生、轉學生想抵免學分，非在台大修習的科目，最多核准抵免50學分，若是在台大修習的學分，沒有抵免上限，抵免50 學分以上者，還可以申請編入適當年級，但限入學當學期辦理。