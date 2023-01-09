據網易新聞報導，根據《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》（下稱「乙類乙管」總體方案），1月8日起，中國正式取消入境核酸檢測和集中隔離，取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，接下來將有序恢復中國公民出境旅遊。同程旅行數據顯示，1月8日出行的出入境機票訂單量同比增長628％，創下2020年3月以來的峰值。其中，入境航班訂單量佔比48％，出境航班訂單量佔比52％。

中國香港躍居入境出發地TOP1 五成商旅客改簽至8日以後回國

1月8日至春節前夕，入境政策利好疊加春節返鄉需求，推動入境機票訂單量大幅上漲。同程旅行大數據顯示，1月8日入境航班的熱門目的地為上海、南京、廣州、成都和南寧。其中，首爾至南京、金邊至南寧、曼谷至貴陽等部分熱門入境直飛航線，在1月8日起飛前一周機票就已售罄。

1月8日，香港與大陸之間實現首階段的通關，使得香港成為當天入境機票的出發地TOP1。當日，由香港飛往大陸的機票訂單量環比上漲62％，主要入境目的地包括上海、廣州、成都、武漢和南京。據攜程香港站數據，1月5日香港恢復通關官宣當日，用戶預訂香港往大陸航班的預訂量較上月同日上升290％，預訂大陸酒店的訂單量上升166％。

值得注意的是，不少去年12月出國的商旅客，在政策發佈之後延遲了回國日期。來自同程商旅的數據顯示，預訂2022年12月27日至2023年1月7日之間入境商旅機票的用戶中，有51％的用戶選擇通過改簽或退票，將歸期延遲至1月8日以後。

亞洲多國「抱團」歡迎中國遊客 上海遊客出境熱情最高

大陸入境政策放開，疊加國際航班等各類旅遊產品的持續恢復，中國旅行者的目光再次望向全球。根據攜程數據，12月27日以來，從中國內地用戶預訂來看，熱度攀升最高的跨境航班目的地有澳門、香港、曼谷、新加坡、吉隆坡、金邊等。

來自攜程簽證的數據也顯示，中國旅客展現出對國人入境政策友好目的地的明顯偏好，泰國、新加坡等紛紛上榜熱門航班目的地。12月27日以來，新加坡簽證業務訂單量同比增長超30倍，環比增幅達到123％；馬來西亞等國簽證預訂環比也均增長近100％。

最近高呼「China is back」的泰國旅遊市場更是受到中國旅客青睞。12月27日以來，大陸旅客在攜程上預訂入住時間超20天的酒店訂單中，泰國的酒店訂單幾乎佔了半壁江山，佔比達到44％。在泰國度過入境政策放開後的首個悠長假期，成為許多大陸旅客的選擇。泰國旅遊局近日還發佈預測稱，2023年到訪泰國的中國遊客預計將達到500萬人次，而在剛剛過去的2022年，這個數字是27.4萬。

亞洲多國正「抱團」歡迎中國遊客的到來。馬來西亞方面日前預計，2023年將接待150萬至200萬中國遊客。新加坡相關業者則估計，中國旅客的回流將會給新加坡全年帶來額外的20億新幣收入。自中國宣佈放開入境政策後，泰國等多國大使館、旅遊局均表態歡迎中國遊客到訪旅遊。

闊別三年，一部分旅客的熱情在近階段集中爆發。自入境放開政策官宣後，用戶在攜程平台上預訂的最貴的一份飛行帳單是上海至舊金山的4張機票，訂單價值超過17萬。還有廣州的一名用戶則預訂了廣州至洛杉磯的頭等艙機票，單張票價超過9萬。飛行裡程數最長的一單則是上海至布宜諾斯艾利斯（阿姆斯特丹中轉）的機票，飛行距離達到19662公里。

從酒店預訂來看，入境政策官宣以來，大陸遊客預訂海外酒店的間夜量較去年同期有大幅增長，增幅超過500％，間夜預訂價格同比則增長超過兩成。新加坡、吉隆坡、芭堤雅、清邁、蘇梅島、金邊、米蘭等城市的預訂環比顯著增多。在預訂端，上海、北京、深圳、廣州、杭州、成都、南京、蘇州、武漢、寧波這些內地城市用戶預訂海外酒店最多。

近日，登錄愛彼迎(Air B＆B)中國搜索境外民宿的用戶數量也較去年同期增長2倍以上，泰國、印尼、日本、韓國和紐西蘭成為中國大陸用戶搜索熱度躥升最快的目的地。

根據中國旅遊研究院研判，預計2022年將成為中國入境旅遊市場觸底反彈的一年，2023年入境旅遊市場大概率將會出現顯著的恢復。也有「遠見型遊客」持相同觀點，最遠已經預訂了2024年的元旦假期的海外酒店。

新政實施率先帶動港澳游 內地赴港航班訂單大漲190％

同程旅行數據顯示，政策放開首日，前往香港和澳門的機票訂單在出境訂單中佔比達到20％。據攜程香港站數據，1月5日-1月7日，攜程平台上內地用戶預訂赴港航班的訂單量相較上月同期大漲190％。

去哪兒數據顯示，自12月27日至1月7日，大陸飛往香港機票預訂量環比同期增長3.8倍，熱門出發地是成都、北京、上海、南京、杭州、廈門。2022年12月一個月的澳門酒店預訂間夜量已超2019年同期。

「大陸市場擁有龐大的旅遊潛力。」多位受訪的香港旅遊業界人士表示，大陸遊客是香港旅遊業非常重視的客群，在疫情之前的2018年和2019年，大陸旅客訪港量均佔年度訪港總人次的接近八成。來自香港K11的相關負責人表示，「我們非常期待大陸和香港在三年之後的再次通關，希望大陸旅客的到來為香港旅遊業帶來新活力。」