通膨高漲與央行升息使今年全球經濟前景黯淡，企業大裁員的海嘯恐將到來。彭博社周日援引消息人士報導，高盛集團將展開其有史以來規模最大的一波裁員，該華爾街大行確定本周將裁員約3,200人。

報導指出，該金融服務巨頭料將在本周三前後展開裁員行動，受到影響的人數總計將多達3,200人。

去年底彭博社即曾報導，根據執行長David Solomon發給員工的年終信息，高盛計畫裁員數千人，在貨幣緊縮與經濟放緩之際，藉由減少開銷與成本來挺過料將面臨的逆風。Solomon並在信中表示，高盛計畫在2023年1月上旬進行裁員。去年底有消息指出，高盛將在全球裁員4000人。

在此之前，包括高盛、摩根大通、花旗等多家投資銀行與投顧公司已相繼宣布大砍年終獎金。除了科技業之外，裁員浪潮也撲向金融業。去年12月初有消息指出，摩根士丹利將在全球裁減2%，相當於約1,600人。

花旗去年10月新上任的執行長Michael Corbat在12月初宣布全球裁員1.1萬人，相當於4%的總人力。

但與科技業的裁員潮不同，這是華爾街的傳統，只不過先前受疫情影響而暫時擱置。以往華爾街每一年都裁掉績效不佳的員工，約占人力的1%～5%，且通常會在發放年終獎金前就裁員，讓留下來的員工可以拿到更多獎金。

科技業的裁員潮也是一波接著一波來，繼去年底數家科技大廠宣布裁減人力後，在今年新年初始，雲端軟體巨頭Salesforce和電商巨擘亞馬遜就接連宣布大裁員。

雲端軟體巨頭Salesforce執行長Marc Benioff上周三宣布裁員10%、約8,000人，在所有大型科技公司中排名第三，僅次於亞馬遜的裁員至少18,000人和Meta的裁員11,000人。

去年底，全球記憶體大廠美光（Micron）也宣布裁員10%。

美國商業雜誌《財星》上周報導，根據取得的一段會議的錄音檔，Salesforce Inc執行長Marc Benioff在一場內部視訊會議上表示，除了稍早前宣布的裁員10%，公司之後可能進一步裁減人力。

隨著通膨與利率升高，去年對科技業而言是相當艱辛的一年，那斯達克指數去年重挫33.1%，較歷史高點跌近34%。蘋果全年跌26%，特斯拉年線跌65%，臉書母公司全年跌64%。

根據科技業裁員追蹤網站Layoffs.fyi統計，2022年共有1020家科技公司裁員，裁員人數總計達15萬3,937人。2023年截至目前為止有28家科技公司裁員，裁員人數達17904人，這些數字料將持續攀升。Wedbush Securities知名科技業分析師Dan Ives預估科技業整體將裁員5%～10%。