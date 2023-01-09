哈利直指王室成員與魔鬼共枕

哈利為了宣傳10日即將出版的大爆料回憶錄《備胎》（Spare），頻頻上電視受訪。而他在英國獨立電視台（ITV）的95分鐘專訪中說，威廉和凱特2003年開始約會後不久，他就常常扮演電燈泡的角色。雖然三人相處得很融洽，但他一直希望，有朝一日自己有了對象，四個人也能和睦相處，彼此變得更親密。

然而，據BBC和《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，哈利在專訪中直指，威廉和凱特對他生命中新女性的刻板印象，成了他們歡迎她加入王室的障礙，而凱特與梅根一開始就不合。

不過，他也坦承，哥哥從未說服他別娶梅根，而只是警告他，「你真的會很難受」。哈利說，直到今天，他還沒有徹底明白，威廉說的究竟是哪一部分。而他推測，哥哥說的或許是英國媒體的反應。此外，儘管他指控部分王室成員選擇「與魔鬼共枕」，破壞他和梅根的名譽，但也承認，他們並不是種族主義者，而只是「有不自覺的偏見」。

“I had put a lot of hope that it would be William & Kate, and me & whoever. I thought the 4 of us would bring me & William closer together… but I don’t think they were expecting me to get in a relationship with someone like Meghan who had a very successful career”

-Prince Harry pic.twitter.com/2RpVtwbitp — michelle (@ddarveyy) January 8, 2023

哈利直指，自從他把梅根介紹給家人後，他們就對她有一堆刻板印象，其中包括她是「美國女演員、離過婚，還是黑白混血」。而梅根在嫁給哈利前，曾和好萊塢監製伊格森（Trevor Engelson）有過一段婚姻，可是在這段從2011到2013年的婚姻中，兩人始終沒有小孩。

哈利承認，從一開始，梅根和凱特就不合，甚至說，在一次爭吵中，凱特緊抓椅子邊緣，連手指都變白了。最初媒體經常以「人氣四人組」來形容威廉、凱特，哈利與梅根，但哈利說，不久就變成梅根、凱特大對抗。他指出，報紙攤開，全都是這些報導。

而哈利在一次次的大爆料後，重申自己只是不希望歷史重演，並仍希望能和家人和解，但前提是對方要有些負責的態度。