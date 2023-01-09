根據中新網報導，1月9日早上6時大陸官方在文昌航太發射場使用長征七號改運載火箭，成功將實踐二十三號衛星發射升空，3顆衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

據了解，實踐二十三號衛星是由大陸航太科技集團八院主導研製，主要用於開展科學試驗、技術驗證等領域。而本次發射的實踐二十三衛星是目前大陸中型高軌運載火箭發射的重量最大的衛星，同時此次任務也是大陸長征系列運載火箭的第459次飛行。