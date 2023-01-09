根據中新網報導，1月9日早上6時大陸官方在文昌航太發射場使用長征七號改運載火箭，成功將實踐二十三號衛星發射升空，3顆衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

據了解，實踐二十三號衛星是由大陸航太科技集團八院主導研製，主要用於開展科學試驗、技術驗證等領域。而本次發射的實踐二十三衛星是目前大陸中型高軌運載火箭發射的重量最大的衛星，同時此次任務也是大陸長征系列運載火箭的第459次飛行。

創校迄今努力實踐環境永續 慈濟大學擠進世界綠能大學143名
大陸試驗十號02星成功入軌 全年54次發射全順利升空
Kolas將101萬選舉補助款與政治獻金全數捐出 實踐選前對選民的承諾
#實踐二十三號衛星 #衛星 #文昌航太發射場 #火箭