白襪守護神韓崔克斯（Liam Hendriks）本周在IG宣布罹癌消息，即將展開治療，他現年33歲。韓崔克斯寫道：「我最近確診了非霍奇金氏淋巴瘤，聽見癌症一詞讓我與妻子都十分震驚，正如每年上百萬個家庭所聽到的一樣。然而我有堅定的決心擁抱這場戰鬥，我將以過去跨越各種人生難題的決心來面對。」

韓崔克斯是兩度李維拉獎得主（最佳牛棚投手獎）與2021年美聯救援王，上季在白襪37次救援、2.81自責分率，「在家人與球團、醫生的支持下，我有信心完全康復並盡快回到投手丘，我一定能夠撐過去。」

非霍奇金氏淋巴瘤是一種發生在淋巴細胞的腫瘤，症狀包括淋巴結腫大、發燒、盜汗、體重減輕、倦怠，但不屬於霍奇金氏淋巴瘤。NBA前活塞總教練桑德斯（Flip Saunders）2015年宣布確診霍奇金氏淋巴瘤，該年10月病逝，享年60歲。

白襪總管漢恩（Rick Hahn）聲明，現在他們應該關心的是韓崔克斯這個人，而不單是他的球員身分。「我明白在接下來幾個月，整個球團上下都會盡力幫助韓崔克斯夫婦。只要狀況允許，我們對於韓崔克斯回歸投手丘保持樂觀，也會尊重他們的隱私。」韓崔克斯新球季的年薪約1400萬美元，明年有球團選項1500萬美元，他在場下頗受隊友和球迷喜愛，大家紛紛湧入IG為他打氣。