台股今盤中大漲逾200點，而台股掛牌的債券型ETF也同步偏多。包括國泰投資級公司債(00725B)、元大投資級公司債(00720B)、群益15年IG科技債(00723B)、中信投資級公司債(00862B)、富邦A級公司債(00746B)等均漲逾1個百分點。美國聯準會(Fed)公布的會議紀錄摘要，一向是判斷升息路徑的重要風向球，上週(1/5) Fed公布12月的會議紀錄，內容顯示19名官員中無人認為今年會降息，也擔心投資人過度樂觀期待即將停止升息，可能讓加深抑制通膨的難度。根據CME利率期貨顯示，2月份升息1碼機率達67.7%(截至2022/12/30)，顯示美國升息腳步明顯放緩，美債市場回升趨勢可望延續。

隨著升息即將邁入尾聲，現階段資金該如何布局？國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華分析，回顧過往升息循環進入尾聲，一直到下一次降息前，投資等級債報酬表現相較優異，根據Bloomberg資料，此區間內的投資等級債相關指數平均報酬表現達10.5%，優於全球非投資等級債的4.5%、新興美元債券的5.3%，可見在目前升息即將收尾的階段，投資等級債更具優勢，值得投資人關注。由於2022年是股債齊跌的震盪年，而邁入2023年後，債先領漲的趨勢也逐漸明確。

倘若想要掌握升息循環投資債券的難得機會，布局時點也是許多人關心的議題。林盈華分析，對一般投資人而言，要抓進場點並不容易，但實際上在升息循環尾聲時，各階段進場投資後的報酬差異並不大。根據歷史經驗，自1994~2018年間的四次升息循環中，於升息循環尾聲各階段進場，一直到首次降息期間，投資等級債相關指數平均報酬率約介於9.6%~10.3%，都獲得不錯的成績，也意味著鎖定升息循環尾聲布局投資等級債，於期間內任一時點，皆有機會掌握收益。