稅收超徵4500億元，行政院長蘇貞昌日前宣布普發現金6000元，國民黨立法院黨團將於今日提出「稅收超徵特別條例」草案，希望趕在農曆春節結前完成三讀。立法院長游錫堃今受訪表示，站在國會角度一定是盡最大努力，但他不能對行政程序的部分講什麼；「我當然想要早點領到越好」。

游錫堃今天上午在立法院會前受訪說，立法院是合議制，他當然很清楚行政程序的部分，但站在國會的角度不能講什麼，應該去問行政院；游說，大家看黨團直播就會知道這個案會怎麼發展。

至於是否有可能過年前發錢？游錫堃說，站在立法院的角度，一定全力以赴，想辦法。媒體追問一定有機會在年前發錢？游說，這他就不知道了，有太多變數，不是他一個人決定，自己當然想要早點領到越好啊，「我家還有3個小孩」，這是全民的事情，站在國會一定是盡最大的努力啦！

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時則表示，「國民黨團要提案怎麼做，我沒有辦法阻止他們」，民進黨團選擇尊重，至於能不能在年前普發現金，他們自己想清楚就好了，後續還有很多流程要走。