據大陸國家醫保局消息，2022年大陸國家醫保藥品目錄談判工作8日結束。大陸國家醫療保障局醫藥管理司負責人表示，輝瑞Paxlovid因報價較高，未能通過談判納入醫保目錄。

今年，共有阿茲夫定片、奈瑪特韋片／利托那韋片組合包裝（即Paxlovid）、清肺排毒顆粒三種新冠治療藥品通過企業自主申報、形式審查、專家評審等程序，參與了談判。其中，大陸國產的阿茲夫定片、清肺排毒顆粒談判成功，Paxlovid因生產企業輝瑞投資有限公司報價較高而未能成功。

負責人表示，雖然Paxlovid未能通過談判納入大陸醫保目錄，但根據近期大陸國家醫保局會同有關部門聯合印發的《關於實施「乙類乙管」後優化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的通知》要求，《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》中的所有治療性藥物，包括Paxlovid、阿茲夫定片、莫諾拉韋膠囊、散寒化濕顆粒等，醫保都將臨時性支付到2023年3月31日。在此期間，感染新冠的參保患者使用這些藥品均可享受醫保報銷政策。