英國自2020年1月31日脫離歐盟，支持脫歐的專欄作家Allister Heath發表評論指出，英國正在成為一個貧窮的國家，卻無法弄清楚原因。他提到，英國從罷工潮來襲到實質薪資的下滑，其作為世界上最富有、最文明國家之一的地位，面臨自工業革命以來首次受到威脅。由於英國深陷財政危機，市場更擔憂下一場雷曼金融危機恐從英國引爆。

Allister Heath在英國《每日電訊報》撰文表示，英國曾經是最富有的國家之一，但現在沒有人願意面對其正在成為一個貧窮國家的真相，他直言英國正在走阿根廷的道路，恐從富有到債台高築。

Allister Heath從目前的趨勢預估，英國人均國內生產總值(GDP)恐在10幾年內被波蘭超越，他感嘆英國的失勢情況比歐洲鄰近國家更極端、更突然、更難以解釋，以及更不可原諒，強調英國政府在脫歐之後應該可以做得更好。

近來英國受到政治與經濟問題困擾，包括強森（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）兩位首相辭職，通膨率創下41年以來最高，以及1980年代以來最大的罷工潮，這些因素引發英國股票和英鎊的拋售。Calastone發布研究數據顯示，去年以英國為重點的股票基金共流出83.8億英鎊（約100億美元），投資者以創紀錄的速度拋售英國股票基金，速度超過了其他主要市場。