台股加權指數9日跳空開高在14,507.47點，權王台積電（2330）開高在468元，大型電子權值股如國巨（2327）、聯發科（2454）等紛紛開高，驅動IC設計指標股如聯詠（3034）等持續上漲，反彈站上波段新高，電子股早盤成交比重逾六成，台股買氣激升，指數大漲逾230點，站上14,600點關卡。

美國2022年12月薪資成長率趨緩、服務業景氣萎縮，緩解聯準會（Fed）積極升息的疑慮，美國四大指數1月6日在市場期待經濟能夠軟著陸的帶動下，全面大漲。

道瓊工業平均指數1月6日終場勁揚2.13％（700.53點）、收33,630.61點，創2022年12月14日以來收盤新高；周K線上漲1.46％。

那斯達克指數勁揚2.56％（264.05點）、收10,569.29點；周K線上漲0.98％，結束連續4周跌勢。費城半導體指數勁揚4.67％（117.58點）、收2,636.10點；周K線上漲4.11％，結束連續4周跌勢。

元富投顧指出，在Fed的發言後，推估貨幣政策還是偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向。台股14,500點整數以上壓力大，短線可來回操作，可布局已站回5和10日線強勢股。

現階段選股，優先選擇打底股或2023第一季旺季股，操作觀念「型態突破買進或法人領先布局股」方式，電子股包括世界、瑞昱、聯詠、聯發科和安勤，最具指標。

非電子部分，儲能和節能股可觀察，包括中興電、盛達和世紀鋼是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。

新台幣持續狹幅整理，30.7～30.8元是關鍵，美元指數104附近是觀察，目前震盪格局，有轉強機會，未來續追蹤。

近期台灣股市隨美股起舞，櫃買指數跌深彈，集中市場跟著彈，外資內資短時同調，未來台股反覆測底機會大。

台股最重要的護國神山，台積電450元整數成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2,000億元以上，反彈才能持久。