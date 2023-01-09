近日大陸各地官方陸續公佈2022年經濟成績單，今年蘇州市政府工作報告顯示，2022年蘇州GDP預計達到2.4兆元（人民幣，下同），同時觀察2021年成都GDP為1兆9917億元，2022年突破2兆元也是順理成章。至此大陸GDP突破2兆元規模的城市已達到7個，分別是上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州和成都。

同時作為大陸中部第一城的武漢，也正朝2兆元大關邁進。今年的武漢市政府工作報告顯示，2022年武漢預計GDP成長4.5％左右，讓總量成長至約1.9兆元。透過進一步資料顯示，2022年武漢淨增3000家高新技術企業、固定資產投資增速11％，領跑全大陸15個副省級城市。

總體來看，大陸多個GDP破兆元級別城市對今年經濟增長目標約在5至7％之間，整體顯著高於2022年的實際增速。據第一財經引述廣東省體改研究會執行會長彭澎表示，大陸2022年的經濟增速較低，在基期低與疫情防控措施優化之後，預計2023年各地的經濟增速肯定都會顯著高於2022年。